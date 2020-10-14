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Siirt'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 22:36 | Son Güncelleme

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Siirt'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Beykent köyü yakınlarında yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bölgeye gelen ekipler, hareketsiz kişinin boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Bilal Doğan'a (28) ait olduğu tespit edildi. Doğan'ın cesedi, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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