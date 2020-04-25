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Siirt Üniversitesi Rektörü koronavirüs nedeniyle 7 personelin işine son verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, koronavirüs nedeniyle üniversitenin anaokulunda görevli 3 öğretmen toplam 7 kişiyi işten çıkardı.

Siirt Üniversitesi Rektörü koronavirüs nedeniyle 7 personelin işine son verdi

Üniversitenin uygulama anaokulunda görev yapan 3 öğretmen, 3 yardımcı personel ve bir aşçı, kendilerine gelen postayla şaşkınlık yaşadı. Rektör Murat Erman'ın imzasıyla gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin çağrısına ve çalışanların işten çıkarılmamasıyla ilgili uyarılarına rağmen 7 personelin işine koronavirüs nedeniyle son verildiği açıklandı.

Murat Erman tarafından PTT yoluyla personele gönderen yazıda, "Ülke genelinde görülen Covid-19 salgını sebebiyle mevcut anaokulunun faaliyetleri durdurulmuş bulunmaktadır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olarak herhangi bir gelir olmaksızın ödeme yapamayacak olmamızdan dolayı, 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesi III. Fıkrasına 'İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması' istinaden 31 Mart 2020 tarihi itibari ile sigorta ayrılış bildirgeniz düzenlenerek sözleşmeniz fesih edilmiştir" denildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Üniversitesi’ koronavirüs Prof. Dr. Murat Erman

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