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Siirt Valiliği detayları açıkladı! Zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

15.03.2021 00:32 | Son Güncelleme:
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Siirt Valiliği detayları açıkladı! Zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Siirt Valiliği, Şirvan ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulunulduğu iddiasıyla bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 1997 doğumlu zihinsel engelli bir kız çocuğunun, köy korucusu tarafından istismar edildiğine dair yanlı, maksadı kamu vicdanını rahatsız etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olan yalan haberlerin yapıldığının müşahede edilmesi üzerine, halk ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, kamu vicdanının korunması adına açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

"DERHAL TAHKİKATA BAŞLANDI"

"İlimiz Şirvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında derhal adli tahkikata başlanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"11 MART TARİHİNDE TUTUKLANDI"

"Yapılan adli soruşturmada mezkur olayın basında yer aldığı şekli ile suçun köy korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır. Yapılan adli soruşturma neticesinde suçun, 2003 doğumlu bir şahıs tarafından işlendiği tespit edilmiş ve fail, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince 11 Mart 2020 tarihinde tutuklanmıştır."

Açıklamada, konuyu çarpıtan ve gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde provoke eden, kamu kurumlarına vatandaşlarca duyulan güveni zedeleyecek, kamu kurumlarını zan ve töhmet altında bırakacak haber içerikleri ve sosyal medya hesapları hakkında, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, maksadını aşan, yanlı, kamu vicdanını rencide eden ve terör örgütlerince destek gören haber içeriklerine itibar edilmemesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Siirt

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