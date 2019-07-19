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Siirt Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Siirt Valiliği tarafından, makam ve valiliğin farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak telefonla yardım talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, valilik adını kullanılarak, il içi ve il dışında bazı sanayici ve iş adamlarından telefonla maddi yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Siirt Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Siirt Valiliği tarafından, makam ve valiliğin farklı görevlerdeki kişilerin adını kullanarak telefonla yardım talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, valilik adını kullanılarak, il içi ve il dışında bazı sanayici ve iş adamlarından telefonla maddi yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu. Açıklamada, sanayiciler, iş adamları, hayırseverler, kişi ve kuruluşlar, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve valilik adına kendilerini arayarak, yardım talep eden bu art niyetli şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir taleple karşılaşmaları halinde, en yakın emniyet birimi 155 ve 156 Jandarma Komutanlığı hatlarını aramaları ve Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları istendi.

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