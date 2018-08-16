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Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yeni binasında denetlemelerde bulundu. Vali Atik, fayansların altında boşluk olduğunu fark edince, bir çekiç isteyip fayansları kırdı ve yenilenmesi için talimat verdi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruşlarını denetledi. Personelle bir araya gelen Vali Atik, sorun ve talepleri dinledi. Bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Atik, "Aniden herhangi bir kuruma giderek çalışmalarını denetleyeceğim, bunu zaman zaman bizzat kendim yapacağım" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yeni binasında da denetleme yapan Vali Ali Fuat Atik, yürürken, fayansların altında boşluk olduğunu fark etti. Vali Atik, çekiç isteyerek bu fayansları kırdı. Yüklenici firmanın işi düzgün yapmaması nedeniyle fayansları kıran Atik, "Bu fayansların altı boş, işçilik güzel yapılmamış, bakın sizlere kanıtladım. Bir daha geldiğimde bunların onarılmış olmasını ve sağlam yapılmasını temenni ediyorum" diye konuştu. (DHA)

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Siirt Siirt Valisi Ali Fuat Atik fayans çekiç

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
helal olsun işini yapana boynumuz kıldan ince
ne işi yapmış?safsınız hep saf
inşallah ülke genelinde devam eder...özellikle toki konutlarında
tamam bir tane kir iki tane kir isini yap helal olsun sana ama hepsini kirmak yine gunah soksunler adam akilli guzel bir sey yapsinlar israf ama sonucta adam isini ehli ile yapmamis soksun adam gibi bastan yapsin bu konu haricinde Tebrik ederim
3 gün sonra bu saygıdeğer valimizi merkeze almasınlar sakın. İş bilen, işine saygı duyan herkesin başına bir iş geliyor şu güzel ülkemde ondan dedim.
valla bravo , ihalede devletten çalan inşaat sektörü işini yaparken bidaha düşünsün...adam gibi yapsınlar...yapmadımı? bidaha yaptır...
Başka türlü ülkem ilerleyemez. Bu vb. vali ve yöneticilerin çoğalması gerek.
ihale alıp başkasına ihale edilen işlerden ne hayır gelir ki. bakın devlet ihalelerinde ihaleyi alıp işi yapan nadir firma vardı.işi alıp alnı bile terlemeden başka firmaya verip para kazanan aracı kodomanlar var. ihale kanunu yenilenmeli
helal olsun vali beye fakat bu işi için devlet kontrol memuru atıyor o da müteahhit ile yemek falan yiyip geziyor
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