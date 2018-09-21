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Siirt Valisi Atik havalimanındaki çalışmaları denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 21:53 | Son Güncelleme

Vali Ali Fuat Atik, kente uçak seferlerinin yeniden başlatılması için Siirt Havalimanı'nda yapılan çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiği firma yetkililerine tepki gösterdi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kente uçak seferlerinin yeniden başlatılması için Siirt Havalimanı'nda yapılan çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiği firma yetkililerine tepki gösterdi.

Vali Atik, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Siirt Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Pistte yapılan çalışmalar hakkında Siirt Havalimanı Müdürü Necati Algül'den bilgi alan Atik, çalışmaların yavaş ilerlediği gerekçesiyle havalimanında çalışan yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.

Havalimanındaki firma yetkililerinden tatmin edici yanıtlar alamaması üzerine Atik, "O zaman burada durmayın kardeşim, hiçbir yerden haberiniz yok. Bazı şeyleri biliyorsunuz da ben konuşunca ortaya çıkıyor. Şubatta teslimi yapılmış. Şubat ayından beri ne müteahhit var ortada ne bir şey." dedi.

Firmanın diğer yetkililerine telefonla ulaşan Atik, şunları söyledi:

"Bizim havalimanı işi bitmiyor. Ödemelerde eksiklikler yapılmış. Malzeme alamıyorsunuz, benim işim aksadı. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanımızın ağzından buranın açılışıyla ilgili söz çıktı. Ben şimdi genel müdürle görüşmek zorunda kalacağım ve yaptığınız işi iptal ettireceğim. Benim burada işim yürümüyor." dedi.

Atik ve beraberindekiler, daha sonra havalimanından ayrıldı.

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AK Parti Siirt Miletvekili Osman Ören havalimanı Siirt vali ali fuat atik

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