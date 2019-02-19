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Siirt ve Batman'da narko-terör operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

SİİRT ve Batman'da güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Siirt ve Batman'da narko-terör operasyonu: 7 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT ve Batman'da güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynakları ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Siirt ve Batman'da operasyonlar düzenlendi. Her iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise 45 gram esrar, 2 gram eroin, 30 gram kenevir tohumu, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 boş kovan, pala, kasatura, ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek, şarjör ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.

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