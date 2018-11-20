Siirt'e hamsi festivali için gelen Trabzonlular horon oynadı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-SİİRT’te kardeş şehir projesi kapsamında yarın kentte düzenlenecek hamsi festivali öncesi kente gelen Trabzon heyeti, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Sabah erken saatlerde Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi'ni ziyaret eden Trabzon kafilesi, daha sonra da bir zamanlar terör saldırılarının yaşandığı Botan Vadisi'nde kemençe eşliğinde horon oynadı.

Kent merkezinde yarın düzenlenecek olan hamsi festivaline katılacak olan Trabzon kafilesi, bugün Siirt’e geldi. Kentin tarihi camilerini ve mekanları ile Tillo ilçesine bağlı tarihi kaleyi Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Ataybay ile birlikte gezen Trabzon heyeti, İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.

Tillo ilçesindeki tarihi kalede kısa bir konuşma yapan Vali Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı'nın organize ettiği kardeş şehir projesi kapsamında Trabzon ve Siirt arasında kardeşlik köprüsü kurduklarını belirterek, "İlimizde hamsi festivali yapılacaktır. Bu projenin esas organizatörü İçişleri Bakanlığıdır bizler burada aracı olarak bu tür etkinlikleri yapıyoruz ve çok da güzel oluyor. Daha önce Trabzon Spor ile Siirt İl Özel İdare Spor takımlarını kardeş takım ilan ettik. Şimdi ise bizler iki şehri kardeş şehir ilan etmek için Siirt’te hamsi festivali düzenleyeceğiz ve bu festivale Trabzon ilinde bir çok vatandaşımız katılacaktır. Kendileri güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz ve bu mesajı veriyoruz, Türkü, Arabı, Kürdü kardeştir bu kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır" dedi.