HABER

Siirt'e mevsimin ilk karı düştü; bazı yollar kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:18 | Son Güncelleme

SİİRT'te yüksek kesimli bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te yüksek kesimli bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Kentin yüksek kesimleri ile Pervari ilçesinde başlayan kar yağışıyla bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Kış aylarının gelmesi ile beraber İl Özel İdaresi olarak bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirlerin başında karla mücadele gelmektedir. Mevsimin ilk karı her zaman olduğu gibi yüksek kesimlere yağdı. Gecittepe grup köy yolumuz yağan kardan ötürü etkilendi ve ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yolumuzda, sabah erken saatlerde çalışma yapan ekiplerimiz yolun ulaşıma açılmasını sağladı. İl Özel İdaresi olarak ağır kış şartlarına karşı hazırız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (2)Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (2)
Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira cezaYakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Malatya'da evinin önünde semender gördü, hemen telefona sarıldı

Evinin önünde gördü, hemen telefona sarıldı

Son dakika: İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Saros Körfezi'ne batırılan eserler, su altında ilk kez görüntülendi

Su altında ilk kez görüntülendiler!

Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.