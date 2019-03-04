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Siirt’e otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Siirt’te kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda yaşandı.

Siirt’te kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Siirt istikametinden Kurtalan istikametine doğru seyir halinde olan 27 HZ 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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