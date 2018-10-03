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Siirt'in 11 köy ve mahallesinde sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

 SİİRT'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 11 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 11 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ile Siirt Merkez ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyonel faaliyetler icra edileceği bildirildi. Bu nedenle operasyon bölgesinde yer alan 11 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklama şöyle:
"Operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5542 İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince; Tillo ilçesi, Çınarlısu köyü, Alkumru mahallesi, Elmacık mahallesi, Hantrat köyü, Akyayla köyü, Kargacık mahallesi, Taşbalta köyü, Erenler mahallesi, ile il merkezine bağlı Koçlu, Bayraktepe (Çölköy) ve Ekmekçiler köyü ile sınırlı olmak üzere, 3 Ekim 2018 Çarşamba saat 17.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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