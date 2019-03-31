Siirt'in Eruh ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cevher Çiftçi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevher Çiftçi 2 bin 620, HDP adayı Celile Babaoğlu bin 310, İYİ Parti adayı Resul Güneş 75 oy aldı.

- Çiftçi'nin özgeçmişi -

1970 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde doğan Cevher Çiftçi, ilk ve orta öğrenimini Eruh ilçesinde tamamladı.

2004 yılında AK Parti'den İl Genel Meclis üyesi seçildi, 2011 yılında ise AK Parti Eruh İlçe Başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Eruh Belediye Başkan adayı olan Çiftçi, seçimlerin ardından yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Çiftçi, evli ve 4 çocuk babasıdır.

