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Siirtli berber müşterilerini 150 yıllık aletlerle tıraş ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Siirt’te yaklaşık 60 yıldır berberlik yapan Sakin Demir, 150 yıllık aletlerle müşterilerini tıraş ediyor.

Siirt’te yaklaşık 60 yıldır berberlik yapan Sakin Demir, 150 yıllık aletlerle müşterilerini tıraş ediyor. Demir, tıraş aletlerine gözü gibi bakıyor.
Siirt’te berberlik yapan 70 yaşındaki Sakin Demir, 150 yıllık tarihi aletleri ile müşterilerini tıraş ediyor. Demir’in dolabında babasından kalan yüz yıkama tası, jiletsiz ustura, bileme tahtası, tıraş makineleri, su ısıtma sobası yer alıyor. 10 yaşında babasının yanında başladığı berberlik mesleğini ilk günkü şevkle sürdüren berber Sakin Demir, kent merkezinde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
Babadan kalma 150 yıllık ürünlere gözü gibi baktığını belirten berber ustası Sakin Demir, 150 yıllık olan bakırdan yapılan yüz yıkama tası ve bileme tahtasının paha biçilemeyecek kadar değerli olduğunu söyledi. Demir, "Bu gördüğünüz tas lavabo yerine geçen bir alettir. Eskiden lavabo olmadığı için bunu kullanıyorduk. 150 yıllık manevi bir değeri vardır. Çok kişi istedi vermedim, satmadım daha doğrusu. Antika yerine geçtiği için bizim için değeri çoktur. Babadan kalma bir üründür. 60 yıldır bu mesleği yapıyorum. Babamdan kalma ürünlerimiz vardır, yaklaşık 150 yıllık. Ben muhafaza ediyorum” dedi.

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