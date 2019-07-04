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Siirtli çiftçilerin "alternatif ürün"ü patates olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman: - "Bölgesel kalkınma kapsamında, alternatif ürün olarak patatesi çiftçilerimize sunmak istiyoruz. Çiftçilerimiz, patates yetiştirmeleri durumunda elde edecekleri gelirin diğer ürünlerle mukayese edildiğinde daha yüksek olduğunu görecektir"

SİİRT (AA) - Siirt'te "alternatif ürün" olarak ekilen ve üretiminden olumlu sonuç alınan patatesin hasadı yapıldı.

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kezer Yerleşkesi'nde 40 dekarda ekilen patatesin hasadı gerçekleştirildi.

"Olivino" isimli sertifikalı çeşit kullanılarak yapılan üretimde, toplam 160 ton rekolte bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Murat Erman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Fakültesince yürütülen denemelerden olumlu sonuç alınmasının ardından, ülkede patates üretimiyle ilgili yaşanan sıkıntılardan da yola çıkarak 40 dönümde üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Patates hasadına başlanıldığını belirten Erman, şöyle konuştu:

"Bölgesel kalkınma kapsamında, alternatif bir ürün olarak patatesi çiftçilerimize sunmak istiyoruz. Çiftçilerimiz, patates yetiştirmeleri durumunda elde edecekleri gelirin diğer ürünlerle mukayese edildiğinde daha yüksek olduğunu görecektir. Bu çerçevede tarım alanlarımızın daha randımanlı değerlendirilmesi, ekim nöbetine alternatif bitki oluşturulması amacıyla ve insan beslenmesinde patatesin mineral deposu olması hasebiyle ilimizde bu ürünün üreticilerle tanıştırılması hedeflenmiştir."

Erman, hasat makinesiyle toprak üzerine çıkarılan patateslerin, işçiler tarafından toplandığını ifade etti.

Patates üretim alanını genişletmeyi hedeflediklerini bildiren Erman, şunları kaydetti:

"Tarım alanlarında özellikle sulama imkanlarının olduğu yer için patates düşünülebilir. Kuru tarım alanlarında patates yetiştiriciliği söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulama imkanları bulunan, toprak koşulları elverişli olan çiftçilerimizin rahatlıkla yetiştirebileceği, çok rahat pazar bulabileceği, hasadını makineyle gerçekleştirebileceği bir ürün olması, aslında patatesin onlar için net bir alternatif ürün olduğunu ortaya koymaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
PATATES Siirt Siirt Üniversitesi’

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