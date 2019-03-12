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Siirtli kadından İmamoğlu’na, ‘Sen kaliteli adamsın git eniştemin yanında dur’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

Fatih’te seçim turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Siirtli bir kadın arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Fatih’te seçim turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Siirtli bir kadın arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Siirtli kadın İmamoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek, ‘Eniştemi çok seviyorum, sende onun yanında dur, kurban olayım git onun yanına, sen iyi adamsın, kalitelisin’ sözüne İmamoğlu, ‘O seçildi zaten Cumhurbaşkanı, bizde İstanbul’a seçileceğiz’ diyerek karşılık verdi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Fatih’te sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, tarihi Kapalı Çarşının ardından Tahtakale ve Mahmutpaşa esnafını ziyaret ederek Tarihi Mısır Çarşısına geçti. Yağmurlu havada seçim turuna devam eden İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak seçime yönelik destek istedi.
Siirtli kadından İmamoğlu’na, ‘Sen kaliteli adamsın git eniştemin yanında dur’
Yağmurlu havaya rağmen Mahmutpaşa ve Tahtakale esnafını ziyaret ederek Mısır Çarşısına inen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Adayının yolunu kesen Siirtli Kadriye Siriş isimli kadın ile İmamoğlu arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. İmamoğlu’yla samimi bir şekilde sohbet eden Kadriye Siriş, ‘Sen çok kalitelisin, bir şey söyleyeyim kalbin kırılmasın, eniştemin yanında dursan olmaz mı? Vallahi eniştemi seviyorum, ama sende iyi adamsın, kalitelisin’ demesi üzerine İmamoğlu, ‘O seçildi zaten Cumhurbaşkanı, bizde İstanbul’a seçileceğiz’ dedi. Bunun üzerine Kadriye Siriş, ‘Eniştemi çok seviyorum, sende onun yanında dur, kurban olayım git onun yanına, sen kalitelisin. Ben Emine hanımın köylüsüyüm, eniştem dağları deldi’ deyince İmamoğlu, ‘Siz Siirtlisiniz. Bizde İstanbul’da güzel şeyler yapacağız’ demesi renkli anlara sahne oldu.
Mısır Çarşısında İmamoğlu’na alkışlı karşılama
Tahtakale gezisinin ardından Tarihi Mısır Çarşısına doğru geçen İmamoğlu, burada çarşının esnafı tarafından alkışlarla karşılandı. Tarihi çarşının içerisinde İmamoğlu’nu bekleyen vatandaşlar başkan adayıyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen İmamoğlu, zaman zaman ilgiden dolayı Mısır Çarşısında yürümekte güçlük çekti.

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