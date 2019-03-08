Siirtli kadınlar, halay çekip gökyüzüne balon bıraktı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarında halay çekip, gökyüzüne 'Şiddetin olmadığı bir dünya istiyoruz' notlarının yazılı olduğu balonlar bıraktı.

8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında Aile Destek Merkezi'nce Barış Mahallesi'nde kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve çok sayıda davetli katıldı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılan kadınlar, yöreye özgün halaylar çekti. Kutlamalara katılan kadınlar, dilek tutarak üzerinde 'Şiddetin olmadığı bir dünya istiyoruz' yazılı notlar olan mor balonları gökyüzüne bıraktı.

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