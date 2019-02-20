Siirtli kız öğrenciler tasarladıkları robot ile ödül aldı

Öğrencilerinin yarışmada üstün bir performans sergilediğini aktaran Çakar, şöyle konuştu:

Çakar, yatılı okuyan 9 kız öğrencinin 3 ayda hazırlandığı yarışmanın 15 yıldır düzenlendiğini ve Siirt'ten ilk defa bir Anadolu Lisesi'nin katıldığını belirtti.

14 Eylül Anadolu Lisesi'nde okuyan 9 kız öğrenci, fizik öğretmeni Cengiz Can ve biyoloji öğretmeni Betül Selçuk'un yardımıyla tasarladıkları robot ile Ankara'da Bilim Kahramanları Derneğince düzenlenen İnto Orbit Uzay Serüveni Yarışmasına katıldı.

"Başaracaklarına inanıyorlardı. Geleceğe yatırım yapıyoruz ve Siirt'in tarihinde bir ilki yaşatıyoruz. Bunun devamı gelecek. Okulumuz bundan sonraki bütün robotik yarışmalara katılacak ve başarılar elde edecek. Siirt'in adını bundan sonra bilimsel bütün yarışmalarda duyuracağız."

Fizik öğretmeni Can da öğrencilerin yarışmaya hazırlanırken bir robotun nasıl tasarlandığı ve yapıldığının yanı sıra takım olmayı öğrendiğini kaydetti.

Ödül almanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Can, "Öğrencilerimiz hayatları boyunca unutamayacakları çok güzel anılar biriktirdiler." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılan öğrencilerden Sema Tilki ise ekip çalışması gerçekleştirdiklerini, legoları bir araya getirdikten sonra bilgisayardan kodlama yaparak robotu tasarladıklarını bildirdi.

Tilki, "İnsan isteyince başaramayacağı hiçbir şey yok, biz bunu öğrendik ve bu yarışmayla kendimizi çok geliştirdik. Çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden İrem Ertaş da yarışma süresince çok heyecanlandıklarını ve ödül aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Öte yandan, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın makamında ağırladığı öğrencilere eşofman hediye etti.

