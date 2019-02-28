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Siirtli Merve devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Baykan ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" ile hibe edilen 37 keçiye gözü gibi bakıyor - Hayvan sayısını artırmayı hedefleyen Türköz: - "Kadınlara örnek olmak istiyorum. Bana bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum"

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" sayesinde hayvancılık yapıyor.

İlçeye bağlı Yukarı Tütenocak köyünde 6 çocuklu ailenin kızı Türköz, bakanlığın "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Başvurusu onaylanan Türköz'e 37 keçi hibe edildi. Keçilere gözü gibi bakan Türköz'ün hedefi hayvan sayısını artırmak.

Türköz, yaptığı açıklamada, proje sayesinde yetiştiricilik yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gününün keçilerle geçtiğini ifade eden Türköz, "Yem veriyorum, temizliklerini yapıyorum, civar köylerde otlatıyorum. Hayvancılığı severek yapıyorum." dedi.

Kadınlara kendi işlerini kurmalarını tavsiye eden Türköz, "Sürümü büyütmek istiyorum. Bir kadın olarak ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Kadınlara örnek olmak istiyorum. Bana bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Muzaffer Türköz de kızına her zaman destek olduklarını anlatarak, "Kızım bu projeyi duyduğunda başvuru yapmak istedi. Ben de destekçisi oldum. Devletimize kızıma verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Meral Alkaş Ceylani de, proje kapsamında gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Proje ile gençlerin ve kadınların tarımsal üretimde daha fazla rol almasına olanak sağlandığına işaret eden Ceylani, şunları söyledi:

"Gençlerin tarım alanında aktif şekilde söz sahibi olması için çalışmalarımız sürüyor. Kırsal kesimde tarım nüfusu ne yazık ki yaşlanmaya başladı. Özellikle bu tür projelerle tarımsal nüfus gençleşiyor. Merve kızımız da bu kapsamda projeden faydalandı, işletmesini kurdu. Merve, aile ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra birçok kadın çiftçimize de örnek olmuştur."

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