Siirtli Merve devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" sayesinde hayvancılık yapıyor.

İlçeye bağlı Yukarı Tütenocak köyünde 6 çocuklu ailenin kızı Türköz, bakanlığın "Genç Çiftçi Projesi"nden faydalanmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Başvurusu onaylanan Türköz'e 37 keçi hibe edildi. Keçilere gözü gibi bakan Türköz'ün hedefi hayvan sayısını artırmak.

Türköz, yaptığı açıklamada, proje sayesinde yetiştiricilik yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gününün keçilerle geçtiğini ifade eden Türköz, "Yem veriyorum, temizliklerini yapıyorum, civar köylerde otlatıyorum. Hayvancılığı severek yapıyorum." dedi.

Kadınlara kendi işlerini kurmalarını tavsiye eden Türköz, "Sürümü büyütmek istiyorum. Bir kadın olarak ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Kadınlara örnek olmak istiyorum. Bana bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Muzaffer Türköz de kızına her zaman destek olduklarını anlatarak, "Kızım bu projeyi duyduğunda başvuru yapmak istedi. Ben de destekçisi oldum. Devletimize kızıma verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.