Siirtli telefon bayisinden 4 gündür haber alınamıyor

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te telefon bayisi bulunan Faruk Turgut'tan (28) 4 gündür haber alınamıyor. Kayıp Turgut'un annesi Leman Turgut, oğlunun kaçırılabileceğini iddia ederek yetkililerden bulunmasını istedi.

Merkez Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi'nde telefon bayisi bulunan Faruk Turgut'un 4 gün önce iş yerine geldiği, daha sonra da iş çıkışı sonrası kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi. Anne Leman Turgut, oğullarının işyerinden kaynaklı maddi sıkıntı çektiğini belirterek, alacaklıları tarafından kaçırılabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Anne Turgut, yetkililerden oğlunun bulunması için yardım istedi.

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