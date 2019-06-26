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Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Siirt’te özel yapılan tandırlarda pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.Etin tandırlarda pişirilmesiyle yapılan ve yaklaşık bir asırlık tarihiyle önemli bir kültür haline gelen Siirt büryan kebabının lezzetine doyum olmuyor.

Siirt’te özel yapılan tandırlarda pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Etin tandırlarda pişirilmesiyle yapılan ve yaklaşık bir asırlık tarihiyle önemli bir kültür haline gelen Siirt büryan kebabının lezzetine doyum olmuyor. Tandırda 800 derecelik ateşte, yaklaşık 2 saatte pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabı, yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından tüketiliyor.
Büryan kebabı ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve bir metre çapında tandırda erkek olan kuzu etinin pişirilmesiyle hazırlanan büryanın, normal zamanlarda saat 02.30’da yakılan odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi. Kayaalp, “Yaklaşık 30 yıldır büryan sektöründeyim. 4. nesil olarak bu işi yapmaktayız. Büryan etlerimizi yaylada otlanmış 6-7 aylık kuzulardan yapmaktayız. Bu 6-7 aylık et toplamış erkek kuzular büryan lokantalarımıza getirip önce gövdeden omurga ve kaburga kısmını ayırıyoruz. Kaburga ve omurga kısımlarını bakır kazanında yakıyoruz. Daha sonra da gövdedeki eteri ise çengellere astıktan sonra gece 02.00’da tandırı yakıyoruz, 3 metre derinliğinde bir metre çapında tandırımız var. Bunu bir gün önceden kuruttuğumuz odunları atıyoruz. Odunlar köz haline geldikten sonra önce bakır kazanımıza daldırıyoruz. Daha sonra da çengelde bulunan gövde kısımlarını daldırıyoruz. Ardından da külden yapmış olduğumuz çamurla sıvıyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat 15 dakika tandırda bekletiyoruz bu etleri. Sabah saat 05.00’da servise sunuyoruz” dedi.

“Büryana talep oldukça fazla”
Büryan kebabının bir asırlık geçmişinin olduğunu kaydeden Kayaalp, “’Sabah nasıl et yenilir’ diye soruyorsunuz? Büryan kebabımızın bir asırlık bir geçmişi var. 100 yıl öncesinden kervancılar vardı. Kervancılar gelip bir gün Siirt’te konaklarlardı. Konaklama sonucunda da sabaha nazaran daha gün ağarmadan yola koyulacakları vakit büryan dükkanlarına damlarlardı. Ve gelip büryanlarını yerlerdi. Gün boyu da tok tuttuğu için büryan kebabımız onları kahvaltıları yapar giderlerdi. O kültür oradan gelip bu zamana kadar devam ediyor. Şimdi sabah 05.00’da servise sunduğumuz büryan kebabında müşterilerimizin talepleri var şöyle kaşita kısmı var en sevilen tarafı büryan kebabımızın. Kaburga kısmı var bu şekil servise sunuyoruz. Büryan kebabına talep çoktur. Siirt’ten Türkiye’nin çeşitli illerine gitmiş hemşehrilerimiz var. Onlar Siirt’te geldiği zaman daha önce arkadaşlarına anlattıkları için büryan kebabını özellikle istiyorlar. Biz de Türkiye’nin her yerinden gelen vatandaşlarımıza bu büryan kebabımızı temin edip gönderiyoruz oralara ve çok da mutlu oluyorlar. Bugün Türkiye’nin en lezzetli yemekleri arasında yer bulmaktadır. Özellikle tandıra daldırdığımız etler 4’te 3’ü fire veriyor. 4’te 3’ü fire verdiği için çok lezzetli oluyor. Türkiye’nin en lezzetli yemekleri arasındadır” diye konuştu.
Antalya’da yaşayan Mehmet Erden adlı müşteri, büryandaki lezzetin hiç bir yemekte olmadığını dile getirdi. Erden, “Özellikle Siirt’te büryan yemeğe geliyoruz. Büryan yememizin tek nedeni lezzetli olması, tandırda pişirilmesi, has bir lezzeti vardır. Yemekten zevk alıyoruz” şeklinde konuştu.
Aydın Sezer adlı müşteri ise, “Siirt büryanı mükemmel bir büryandır. Her sabah saat 07.00 ile 08.00 arasında mutlaka kahvaltımızı yapıp öyle gidiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir’e devamlı gönderiyoruz” diye konuştu.

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı
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