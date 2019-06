Siirtlileri uykularından ettiren lezzet: Büryan kebabı

“Büryana talep oldukça fazla”

Büryan kebabının bir asırlık geçmişinin olduğunu kaydeden Kayaalp, “’Sabah nasıl et yenilir’ diye soruyorsunuz? Büryan kebabımızın bir asırlık bir geçmişi var. 100 yıl öncesinden kervancılar vardı. Kervancılar gelip bir gün Siirt’te konaklarlardı. Konaklama sonucunda da sabaha nazaran daha gün ağarmadan yola koyulacakları vakit büryan dükkanlarına damlarlardı. Ve gelip büryanlarını yerlerdi. Gün boyu da tok tuttuğu için büryan kebabımız onları kahvaltıları yapar giderlerdi. O kültür oradan gelip bu zamana kadar devam ediyor. Şimdi sabah 05.00’da servise sunduğumuz büryan kebabında müşterilerimizin talepleri var şöyle kaşita kısmı var en sevilen tarafı büryan kebabımızın. Kaburga kısmı var bu şekil servise sunuyoruz. Büryan kebabına talep çoktur. Siirt’ten Türkiye’nin çeşitli illerine gitmiş hemşehrilerimiz var. Onlar Siirt’te geldiği zaman daha önce arkadaşlarına anlattıkları için büryan kebabını özellikle istiyorlar. Biz de Türkiye’nin her yerinden gelen vatandaşlarımıza bu büryan kebabımızı temin edip gönderiyoruz oralara ve çok da mutlu oluyorlar. Bugün Türkiye’nin en lezzetli yemekleri arasında yer bulmaktadır. Özellikle tandıra daldırdığımız etler 4’te 3’ü fire veriyor. 4’te 3’ü fire verdiği için çok lezzetli oluyor. Türkiye’nin en lezzetli yemekleri arasındadır” diye konuştu.

Antalya’da yaşayan Mehmet Erden adlı müşteri, büryandaki lezzetin hiç bir yemekte olmadığını dile getirdi. Erden, “Özellikle Siirt’te büryan yemeğe geliyoruz. Büryan yememizin tek nedeni lezzetli olması, tandırda pişirilmesi, has bir lezzeti vardır. Yemekten zevk alıyoruz” şeklinde konuştu.

Aydın Sezer adlı müşteri ise, “Siirt büryanı mükemmel bir büryandır. Her sabah saat 07.00 ile 08.00 arasında mutlaka kahvaltımızı yapıp öyle gidiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir’e devamlı gönderiyoruz” diye konuştu.