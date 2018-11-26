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Siirt'te 1 Hizbullahçı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

SİİRT merkeze bağlı İnkapı köyü Yolbuldu mezrasına düzenlenen operasyonda, yasadışı silahlı örgüt kurmak ve katılmak suçundan aranan, terör örgütü Hizbullah üyesi 1 kişi, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze bağlı İnkapı köyü Yolbuldu mezrasına düzenlenen operasyonda, yasadışı silahlı örgüt kurmak ve katılmak suçundan aranan, terör örgütü Hizbullah üyesi 1 kişi, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca, 'Yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak' suçundan aranan bir şahıs, (Hizbullahçı terör örgütü) İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt-merkez ilçeye bağlı İnkapı köyü, Yolbuldu mezrasında gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

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