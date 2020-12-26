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Siirt’te 1 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi

26.12.2020 12:52 | Son Güncelleme:
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Siirt’te 1 kilo 670 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 670 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 670 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani Beldesi uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde yapılan aramada kol dayama kısmına zulalanmış 1 kilo 670 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, araç içerisinde bulunan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

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