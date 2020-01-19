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  4. Siirt’te 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Siirt’te 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi 421.

Siirt’te 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi 421. Sokak’taki bir evde yalnız yaşayan Şükriye K. adlı kadının yakınları, kendisinden haber alamayınca 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Şükriye K., Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt’te 1 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

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