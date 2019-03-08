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Siirt'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

SİİRT merkez ve Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle, 10 köyde 10 Mart Pazar gününden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkez ve Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle, 10 köyde 10 Mart Pazar gününden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Siirt Valiliği'ndan yapılan açıklamada, "İcra edilecek operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5442 İl İdaresi Kanunun 11/C Maddesi gereğince ilimiz merkeze bağlı Meşelidere, Kavaközü, Ormanardı ve Yokuşbağları Köyleri ile Eruh ilçesine bağlı Çağlavan, Beson, Tasdirek, Kılıckava, Payamlı ve Bağgöze Köyleri mülki sınırları içerisinde 10 Mart 2019 Pazar günü saat 17.00'den itibaren, bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

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