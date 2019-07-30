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Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan 5 kişi Tillo ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, "kasten öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan A.A, B.A, V.Y, S.A. ve M.S.A, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda Tillo ilçesinin Akyayla köyü mevkisinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Siirt Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Jandarma Siirt şüpheli tutuklama Yakalama

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