Siirt'te 1250 kişi aynı anda kitap okudu

SİİRT (AA) - Siirt'te 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin talebi üzerine okul idaresince okul bahçesinde düzenlenen okuma etkinliğine öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 1250 kişi katıldı.
Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Eylül Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 850'si öğrenci olmak üzere 1250 kişi, 1 saat boyunca kitap okudu.
Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da etkinliğe katılarak öğrencilere kitap dağıttı. Kızılay, bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirterek, "Bilgi bir güçtür. Bilgiye ulaşmanın en etkili yolu kitap okumadan geçiyor. Bu tür etkinliklerin her zaman tekrarlanmasını diliyorum." dedi.
Okul Müdürü Nezir Çakar da etkinliğe velilerin de katılım sağlamasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Çakar, şöyle konuştu:
"Öğrenci ve velilerle birlikte 1250 kişi okul bahçesinde kitap okudu. Bu etkinliğin her ay devam etmesini ve gençlerimizin geleceğe kitap okuyarak hazırlanmasını temenni ediyoruz."
Öğrencilerden Kader Özer de etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Okulda etkinlik dolayısıyla huzur ve sessizliğin hakim olduğunu dile getiren Özer, "Kitap okumak her yerde güzel, sadece evde okulda değil. Herkes boş vaktini kitap okuyarak değerlendirmeli. Arkadaşlarımın bu şekilde her zaman kitap okumasının devamını diliyorum." diye konuştu.
Veli Fatma Gümüş de çocuğuyla kitap okumaya geldiğini ve oldukça memnun kaldığını ifade etti.
Etkinliğe torunuyla katılan Ramazan Dündar, "Kitap okumak her zaman çok faydalıdır. Torunumla birlikte kitap okudum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok
Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi
Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Görümcesinin kocasıyla kaçtı
İlk kez görüldü, birkaç gün içerisinde öldürüyor!
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi
Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği
AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum