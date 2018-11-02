Siirt'te 1250 kişi aynı anda kitap okudu

SİİRT (AA) - Siirt'te 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencilerinin talebi üzerine okul idaresince okul bahçesinde düzenlenen okuma etkinliğine öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 1250 kişi katıldı.

Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Eylül Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 850'si öğrenci olmak üzere 1250 kişi, 1 saat boyunca kitap okudu.

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da etkinliğe katılarak öğrencilere kitap dağıttı. Kızılay, bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirterek, "Bilgi bir güçtür. Bilgiye ulaşmanın en etkili yolu kitap okumadan geçiyor. Bu tür etkinliklerin her zaman tekrarlanmasını diliyorum." dedi.

Okul Müdürü Nezir Çakar da etkinliğe velilerin de katılım sağlamasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Çakar, şöyle konuştu:

"Öğrenci ve velilerle birlikte 1250 kişi okul bahçesinde kitap okudu. Bu etkinliğin her ay devam etmesini ve gençlerimizin geleceğe kitap okuyarak hazırlanmasını temenni ediyoruz."

Öğrencilerden Kader Özer de etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.