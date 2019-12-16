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Siirt'te 14 köyde sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

SİİRT'in Baykan ile Şirvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar nedeniyle 14 köyde, bugün saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Baykan ile Şirvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar nedeniyle 14 köyde, bugün saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Baykan ile Şirvan ilçeleri kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.Siirt Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla, operasyonların düzenleneceği bölgedeki 14 köyde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, şöyle denildi:
"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Sarıyurt, Yarımca, Topraklı, Toptepe, Kanihiyar, Kasımlı, Bölücek ile Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Kömürlü, Bayındır, Yaygın, Gözlüce, Çöğürlü, Ormanlı köyleri ve mezraları bölgelerinde 16 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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