Siirt'te, 19 Mayıs coşkusu 

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, kentteki eski hükümet konağı önünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenan Sarı, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Baro Başkanı Nizam Dilek, öğrenciler ve çok sayıda kişinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı. Kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.

Öte yandan tören sırasında 9'uncu sınıf öğrencisi Ali Etiz, aniden fenalaştı. Etiz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, Vali Atik ve beraberindekiler ise öğrenciye 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

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