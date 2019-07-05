HABER

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu.Edinilen bilgilere göre yangın, Siirt-Kurtalan karayolu Daşdöşü konutları yakınlarında bulunan iki ayrı noktada çıktı.

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın, Siirt-Kurtalan karayolu Daşdöşü konutları yakınlarında bulunan iki ayrı noktada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt’te son zamanlarda fıstık ve tarım alanlarında yangınlarının sıkça yaşandığını belirten Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çıkan yangınların hem toprak verimini düşürdüğünü, tespit edilirse yangın yakmanın büyük cezaları olduğunu da dile getirdi. Yılmaz, "Siirt’te 2 arazi yangını vardı. Vatandaşlara çağrımız, bu tür arazileri yakmasınlar buradaki hayvanlara yazık günahtır. Buradan tam olarak verim alamaz. Arazi sahiplerine ceza işlem uygulanırsa çok iyi olur. Arazi sahipleri ekini alıp gidiyor. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak yangınlara zamanında müdahale ediyoruz. Bir hafta içerisinde 62 yangına müdahale ettiğimiz günler oluyor" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu

Siirt’te 2 ayrı tarlada çıkan yangında 100 dönüm arazi kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.