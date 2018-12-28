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Siirt’te 2 bölge, askeri güvenlik bölgesi ilan edildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

SİİRT'te Yazlıca Dağı ve Yassıdağı bölgeleri geçici askeri bölge ilan edildi.

SİİRT, (DHA) - SİİRT'te Yazlıca Dağı ve Yassıdağı bölgeleri geçici askeri bölge ilan edildi.
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Yazlıca Dağı bölgesi ve Yassıdağ bölgesi 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçici askeri bölge ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdit ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmıştır. Siirt ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin faaliyetlerine karşın alınan tedbirler kapsamında, 10 Aralık 2018 tarih ve 449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu´nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Yazlıca Dağı bölgesi ve Yassıdağ bölgesi, 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında, geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır" denildi.

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