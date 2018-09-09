HABER

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü Harahilit Dere bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröriste yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi.

PARTNERMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımıMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımı
Eski eşinin düğününe haciz uygulatan kadın: 'Oh olsun' demedimEski eşinin düğününe haciz uygulatan kadın: 'Oh olsun' demedim
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatıSuriye sınırına askeri personel sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eruh hava operasyonu Siirt terör

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

TEM'de korkunç kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı!

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Yılın en uzun gecesi hangi tarihtedir? (Hadi İpucu 9 Eylül 20.30)

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Doların turşusunu kurdular!

Doların turşusunu kurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.