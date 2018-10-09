HABER

Siirt'te 2 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:14 | Son Güncelleme

SİİRT merkeze bağlı Erenler mezrası kırsalında PKK'lı teröristlerin olduğu bilgisi üzerine silahlı insansız hava aracı ile yapılan atış sonrası bölgede yapılan aramada, 2 teröristin öldürüldüğü belirlendi.

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze bağlı Erenler mezrası kırsalında PKK'lı teröristlerin olduğu bilgisi üzerine silahlı insansız hava aracı ile yapılan atış sonrası bölgede yapılan aramada, 2 teröristin öldürüldüğü belirlendi. Aynı bölgede yapılan aramalarda bu teröristlere ait silah ve mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Merkez Erenler mezrasına insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Siirt İl jandarma Komutanlığınca terör operasyonlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, merkez ilçe sorumluluk alanında bulunan Erenler mezrası bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun barındığı bilgisi üzerine, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla muhtemel geçiş istikametleri ve barınma alanlarına yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon faaliyeti kapsamında belirlenen hedeflere silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile 1 atım gerçekleştirilmiş, atış sonrası bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından başlatılan arama/tarama faaliyetlerinde 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi ile birlikte M-16 piyade tüfeği, Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği, 4 el bombası, 20 gram esrar maddesi, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfeği şarjörü, 2 sırt çantası, 1 el dürbünü, 1 el radyosu, 2 saat, yarım kilo tütün, sigara tabakası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmıştır. Bölgede arama/tarama faaliyetleri devam etmektedir."

PARTNER'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım 'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım
Gözlükte milyonlarca liralık kaçak isyanıGözlükte milyonlarca liralık kaçak isyanı
Kablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandıKablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.