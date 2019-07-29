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Siirt'te 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesinin Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor.

İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri bulundu.

Operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eruh Jandarma operasyon Siirt

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