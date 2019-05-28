HABER

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 09:48 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Tillo ilçesinde bağlı Çınarlısu Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Tillo ilçesinde bağlı Çınarlısu Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada
teröristlerden birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle 'Turuncu Kategori'de yer alan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu 'Ferman Gabar' kod adlı Naif Meral olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldüTuruncu kategoride aranan terörist öldürüldü
Uyuşturucu operasyonunda 11 şahıstan 9’u tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 11 şahıstan 9’u tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.