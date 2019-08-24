HABER

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 22:36 | Son Güncelleme

 SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA, (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlenediği, 2 teröristin operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Bartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadıBartın’da bir günde 15 kişi boğulma tehlikesi yaşadı
Husumet beslediği kişiyi ayağından vurduHusumet beslediği kişiyi ayağından vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.