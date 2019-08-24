Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlenediği, 2 teröristin operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.
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