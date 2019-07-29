Siirt’te 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Siirt’in Eruh kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 5 gündür devam eden operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt’in Eruh kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 5 gündür devam eden operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Hava desteği alınan operasyonda, teröristlerle birlikte 1 adet M-4 Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada terör örgütlerine yönelik mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı.

