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Siirt’te 22 yaşındaki genç araçta ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Siirt’te 22 yaşındaki bir genç, park halindeki araç içerisinde ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre olay, Doğan Mahallesi Askerlik Şubesi karşısındaki sokakta park halindeki 65 NF 559 plakalı araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Siirt’te 22 yaşındaki bir genç, park halindeki araç içerisinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, Doğan Mahallesi Askerlik Şubesi karşısındaki sokakta park halindeki 65 NF 559 plakalı araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ercan Yılmaz’ın (22) öldüğünü tespit etti. Ercan Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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