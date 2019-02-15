Siirt'te 23 köy yolu ulaşıma kapandı

SİİRT (AA) - Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Şirvan'da 13, Pervari'de 8, Eruh'ta ise 2 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kara yollarının ulaşım ağında yer alan Şirvan'ın Cevizlik bölgesinde Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince ana yol ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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