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Siirt’te 28 yıldır terör suçundan aranan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Siirt’te terör suçundan 28 yıldır aranan şahıs, jandarmanın 3 ay süren çalışmaları sonucu yakalandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ’Yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak, silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 1991 yılından bu yana aranan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Siirt’te 28 yıldır terör suçundan aranan şahıs yakalandı

Siirt’te terör suçundan 28 yıldır aranan şahıs, jandarmanın 3 ay süren çalışmaları sonucu yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ’Yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak, silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 1991 yılından bu yana aranan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada. 28 yıldır aranan zanlının, jandarmanın 3 ay süren çalışması sonucu Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde yakalandığı kaydedildi.
Yakalanan şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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