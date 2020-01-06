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  4. Siirt’te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesinde yol kontrol uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesinde yol kontrol uygulamaları sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada, aracın çeşitli bölümlerinde gizlenmiş vaziyette çeşitli markalardan 3 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, araç içerinde bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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