Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT,(DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün İl jandarma Komutanlığınca Baykan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle bazı köy ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan hava destekli operasyonda, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 2'si kadın, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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