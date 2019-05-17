Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Eruh ilçesinde düzenlenen ’Şehit Jandarma Üstegmen Ersen Yenici 2019-18 Operasyonu’nda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 askerin de yaralanarak Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken 2 askerde yaralandı. Yaralı askerlerin bölgeden alınarak Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ’S¸ehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu’nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

