Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Siirt'ten 3 şüphelinin Diyarbakır'da uyuşturucu temin edip, kentte satacaklarını belirlemeleri üzerine şüphelilerin yakalanması operasyon başlattı.
Jandarma ekipleri, Baykan-Kozluk karayolunda düzenlediği operasyonda, üzerlerinde bir kilo esrar bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum