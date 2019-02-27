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Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

SİİRT'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Siirt'ten 3 şüphelinin Diyarbakır'da uyuşturucu temin edip, kentte satacaklarını belirlemeleri üzerine şüphelilerin yakalanması operasyon başlattı.
Jandarma ekipleri, Baykan-Kozluk karayolunda düzenlediği operasyonda, üzerlerinde bir kilo esrar bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

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