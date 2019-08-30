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Siirt'te 30 Ağustos coşkusu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:45 | Son Güncelleme

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Siirt'te düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Siirt'te düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, mülki ve askeri erkân ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam eden tören, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Valiliği temsilen yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde turnuvalarda dereceye giren başarılı sporculara Vali Atik tarafından ödülleri törenle verildi.

Coşku içinde kutlanan törenler 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri birliklerin tören geçidinin ardından program son buldu.

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