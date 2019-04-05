Siirt'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde, ormanlık alanda biri çocuk, biri kadın 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ormanlık alanda yaya olarak ilerleyen gruptan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, ormanlık alanda bir çocuk ve bir kadının da aralarında bulunduğu 21'i Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

