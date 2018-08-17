Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Siirt'te gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonu kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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