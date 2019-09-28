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Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 02:27 | Son Güncelleme

ANKARA DHA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ANKARA DHA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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