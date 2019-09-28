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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

PKK'LILARIN KIŞ ÜSLENMELERİ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ Siirt'in Eruh ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından bölgede yapılan aramada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (4)

PKK'LILARIN KIŞ ÜSLENMELERİ KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Siirt'in Eruh ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından bölgede yapılan aramada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı kış üslenmesi için depoladığı gıda maddeleri imha edilirken, silah ve mühimmate el konuldu. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"27 Eylül 2019 günü Eruh ilçesi Dadaklı köyü güneyinde (Gabar Dağını, Ciraf Dağına bağlayan arazi kesimi-Cemibahri Deresi) uzun bir zamandır yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Dadaklı köyüne erzak almak için gelen 5 bölücü terör örgütü mensubu, köyden erzak temin ettikleri esnada köy çıkışında icra edilen hava destekli operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin Şırnak Gabar Dağı bölgesine erzak, malzeme götürmeye çalışan bölücü terör örgütü mensupları oldukları ve bu malzemeler ile birlikte etkisiz hale getirildikleri değerlendirilmektedir. Aynı gece teröristlere Dadaklı köyünde erzak temin ederek yardım yataklık ettiği tespit edilen İ.T., Z.T., Ş.D., A.D. ve E.T. isimli milis, işbirlikçi yetkili cumhuriyet savcısının talimatıyla operasyonla gözaltına alınmıştır. 28 Eylül 2019 günü saat 07.00’dan itibaren İl Jandarma Komutanlığı'nca 4 jandarma özel harekat timi ile icra edilen operasyon kapsamında temas araması faaliyetinde, yakın hava desteğinde bombanın düştüğü noktalarda, 2 el bombası, 2 parçalanmış 1'i sağlam 3 M-16 tüfeği, kaleşnikof tüfeği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi."

FOTOĞRAFLI

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (4)Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (4)Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (4)Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (4)

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