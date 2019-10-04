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Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 28 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesinin Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen, 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği içinde oldukları, onlara malzeme ve erzak temin ettikleri ve takip ettikleri emniyet güçlerinin faaliyetleri hakkında teröristlere bilgi verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Siirt terör

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