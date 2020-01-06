HABER
  4. Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü

Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Sedef Yıldırım, oturduğu apartmanın 6'nınca katındaki balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Sedef'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Sedef Yıldırım, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Tarsus’ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktüTarsus’ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü
Bakan Pakdemirli, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programına katıldıBakan Pakdemirli, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programına katıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil değil

6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

İkinci Çiftlik Bank vurgunu! Yakalandılar

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Vicdansızlık! Eve giren bakıcı büyük şok yaşadı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.